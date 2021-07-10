Mühendislik Fakültesi “Mühendislik-Mimarlık Fakültesi” oldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuş olan Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak öğretim faaliyetlerine devam edecek.

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30. maddesi çerçevesinde alınan 02/7/2021 tarihli ve 4221 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu. Karar çerçevesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde bulunan Mühendislik Fakültesi kapatılarak yerine Mühendislik- Mimarlık Fakültesi kurulmasına karar veridi. Karar, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.