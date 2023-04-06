Müftü Gül, genç cemaatle iftar açtı

Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, iftarda Aydınlıkevler Camii’nin genç cemaati ile buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde gençlik çalışmaları programı çerçevesinden merkezde bulunan Aydınlıkevler Camii görevlileri Veli Delioğlu ve Muhsin Arlı’nın yürüttüğü gençlik hizmetlerini gençlik kulübü adı altında toplayarak iftar programı yapıldı.

Aydınlıkevler Camii gençlik kulübünün iftar davetine katılan İl Müftüsü Muharrem Gül, yemeğin ardından gençlerle hasbihal ederek hayatlarına yön verecek önemli tavsiyelerde bulundu. Gül genç cemaatle buluştuğu için duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılanlara teşekkür etti.