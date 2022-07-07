Müftü Çakır, inşaatı devam eden camilerde incelemelerde bulundu

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, inşaatı devam eden camilerde incelemelerde bulundu.

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz ile birlikte kent merkezinde inşaatı devam eden camileri gezerek incelemelerde bulunarak yetkililerden ve cami görevlilerinden bilgiler aldı.

Başbağlar Mahallesi Kırklar Camii, Demirken Mahallesi Osmanlı Camii, Yenimahalle Kur’an Kursu ve Tugay Camii inşaatlarında incelemelerde bulunan İl Müftüsü Çakır; “Can Erzincan’ımızın hayırsever halkının sadaka-i câriye hükmündeki kıymetli eserlerini görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Camilerin yapımında emeği geçenlere, her türlü maddi ve manevi katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.