Muayeneye götürdüğü otomobilin tamponundan çıkan kediyi itfaiye kurtardı

Erzincan’da bir otomobilin tampon kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre bir vatandaş aracını muayene yaptırmak için Erzincan’da ki muayene istasyonuna gitti. Muayene sırasında araçtan kedi sesi duyan görevliler araç sahibine durumu bildirdi. Sadece sesini duyan araç sahibi ve istasyon görevlileri kedinin otomobilin tamponunda olduğunu tespit etse de bulunduğu yerden çıkaramadılar. Daha sonra aracının hareket halinde kedinin zarar görmeyeceğini anlayan araç sahibi soluğu Erzincan İtfaiye Müdürlüğünde aldı. İtfaiye ekipleri burada yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa bir çalışma sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden hiçbir yara almadan kurtarılarak tekrardan doğal yaşam alanına salındı. Araç sahibi de otomobilini tekrardan muayene istasyonuna götürürken itfaiye ekiplerine teşekkür etti.