Motosiklet hırsızlığından 2 kişi tutuklandı

Erzincan’da motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan’ın Üzümlü ilçesi Altınbaşak Beldesinde ikamet eden 2 vatandaş 21 Mayıs 2022 tarihinde Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek motosikletlerinin çalındığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olay şüphelilerinin tespit edilmesi ve çalınan 2 adet motosikletin bulunması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilerek, savcının talimatıyla sahibine teslim edildi.

Şüpheli 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.