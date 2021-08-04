MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantılarının 13.’sü Erzincan’da yapıldı

Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan proje kapsamında Erzincan’da MİSGEP Maden Sektörü İstişare toplantısı düzenlendi.

Maden işyerlerinde çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan AB projesi; Erzincan’ın yerel yönetimini, sivil toplum kuruluşlarını, sanayicisini ve akademik camiasını bir araya getirdi.

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında; iş sağlığı ve güvenliğine yönelik maden işyerlerinin yanı sıra diğer sektörlerin de çalışma şartlarının iyileştirilmesi, kamu kurumları, üniversiteler, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile birlikte İSG farkındalığının artırılması için Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları” düzenleniyor.

İş sağlığı ve güvenliği alanında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğine katkı sağlayan ve işverenlerin İSG alanında daha da bilinçlendirilmesini amaçlayan istişare toplantılarının 13.’sü Erzincan’da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Mehmet Makas, “Erzincan’ın lokomotif sektörü tarım ve hayvancılıktır ancak geleceğe hitap eden asıl sektörü madencilik ve madenciliğe dayalı sanayidir.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’da, “Bugün burada MİSGEP projemiz aracılığıyla gündeme getirdiğimiz konu, çalışma hayatında ve hayatın tüm alanlarında herkesin ortak paydada buluşabileceği bir konu olan iş sağlığı ve güvenliğidir. İş sağlığı ve güvenliği denildiğinde çalışanın fiziksel ve ruhsal olarak tüm olumsuzluklardan uzak, insana yakışır bir çalışma ortamına erişmesini yani iyilik halini anlamalıyız. MİSGEP projemiz yalnızca madencilik sektöründe değil, çıktıları itibariyle tüm çalışma alanlarında İSG kültürünün gelişmesine zemin hazırlayacak bir projedir. İşverenlerimize yönelik gerçekleştireceğimiz bu eğitim programımızın, işverenlerimiz, çalışanlarımız, üniversitemiz, kamu kurumlarımız ve STK’larımız ile daha sıkı iş birliklerine vesile olmasını diliyor, toplantıya göstermiş olduğunuz ilgi ve alakalarınızdan dolayı siz değerli katılımcılara kalbi şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

MİSGEP proje tanıtımı ile devam eden toplantıda, hem madencilik sektörüne hem de diğer çok tehlikeli sınıftaki sektörlere yönelik dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği uygulama örnekleri, madencilik ve idari para cezalarına ilişkin yasal yükümlülükler, iş kazası sonrası tazminatlar, sendikalaşmanın İSG’ye etkisi, sektördeki en yaygın meslek hastalıklarından birisi olan pnömokonyoz hastalığı, iş kazalarını önlemenin maliyeti ve faydaları gibi konular hakkında sunumlar yapıldı. Eğitimde soru-cevap oturumları ve çevrim içi anketlerle katılımcıların görüş ve önerileri de alındı.

Sektördeki iyileştirmelerin etkin aktörleri olan Türkiye’deki tüm kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işletmesi işveren ve yöneticileri ile ilgili STK temsilcilerinin katılacağı “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları”na 9 Ağustos tarihinde Artvin’de devam edilecek.