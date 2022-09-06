Miniklerde okula ilk adım heyecanı

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler sınıflarında yerlerini aldı. Erzincan’da miniklerin okula ilk adım günü heyecanları dikkatlerden kaçmadı.

Ziya Gökalp İlkokulunda öğrenciler Erzincan Gençlik Merkezinden gelen palyaço ile okula eğlenceli bir başlangıç yaptılar. Bu yıl Ziya Gökalp İlkokulunda 1. sınıfa başlayan 150 öğrenci okula başlamanın sevincini müzik ve oyunlar eşliğinde yaşadı.

Uyum eğitiminin başladığı bu özel günde velilerde öğrencilerle birlikte çocuklarının sevincine ortak oldu. Ziya Gökalp İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrenci ve velilerle bu heyecana ortak oldu. Velilere hitaben konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Gün, okul öncesi eğitimin önemine değinerek "Okul öncesi eğitim sayesinde öğrencilerin çok kısa sürede okula uyum sağladığını söyledi".

Uyum eğitimine başlayan 1. sınıfları gezen Gün, sınıflarda öğrencilerle birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi. Öğrencilerin okul öncesi eğitim alıp almadığını soran Gün, aldığı cevapta öğrencilerin hepsinin okul öncesi eğitim almalarının mutluluk verici olduğu ifade etti.

Öğretmenlerle de kısa bir toplantı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, başarılı çalışmaları için kendilerine teşekkür ederek iyi bir eğitim öğretim yılı geçmesi temennisinde bulundu.