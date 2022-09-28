Minik öğrencilere suçtan korunma yöntemleri anlatılıyor

Erzincan’da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, çocuk polisinin görevleri ile trafik güvenliği konularında ilkokul öğrencileri bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi Erzincan’da da devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni başlayan eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde planlanan program doğrultusunda; Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nda 25, Hayrettin Paşa İlkokulu’nda 45 öğrenci ve bunula birlikte öğretmenleri bilgilendirildi. Öğrencilere kişisel güvenlik tedbirleri, genel asayiş konuları, trafik kuralları ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konuları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Projede özellikle bağımlılık yapıcı maddelerin birey ve topluma zararları, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar ile 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gibi konularda bilgilendirmeler yapılıyor. Bağımlılık ve çocukların suçtan korunması konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Minik öğrenciler de eğitimin verimli geçtiğini söyleyerek daha dikkatli olacaklarını belirttiler ve eğitim veren polislere teşekkür ettiler.