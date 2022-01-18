Minik öğrencilere sıfır atık ve çevre eğitimi

Yeni neslin çevre konusunda daha bilinçli olması amacıyla öğrencilere sıfır atık ve çevre eğitimi veriliyor.

Erzincan Belediyesi, yeni neslin çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı olması amacıyla okullarda öğrencilere verdiği eğitimler devam ediyor. Eğitimler kapsamında son olarak Erzincan Yavuz Selim Anaokulu öğrencilerine sıfır atık ve çevre eğitimi konularında eğitim verildi.

Çevre Mühendisi Serkan Polat ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimlerde, minik öğrencilerin çevre konusunda bilinçlenerek kalıcı davranış değişiklikleri kazanmalarına katkı sağlanıyor. Eğitim çalışmaları kapsamında minik öğrencilere geri dönüşüm ve alınması gereken önlemler gibi birçok konu görsel materyallerle destekli olarak anlatılıyor. Eğitim sezonu boyunca devam edecek bilinçlendirme çalışmaları ile Erzincan sınırlarındaki tüm anaokullarına ulaşılması hedefleniyor.