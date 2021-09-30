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Minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü minik öğrencileri ağırladı.

ERZİNCAN 30.09.2021, 16:05
Minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü minik öğrencileri ağırladı.

Erzincan Yavuz Selim İlkokulu ve Çukurkuyu Fatih İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Yangın ve itfaiye bilincinin çocuklara aşılanması amacıyla düzenlenen ziyarette öğrenciler itfaiyecilerin İtfaiye Haftasını kutlayarak merak ettiklerini sordular ve araç ve gereçler hakkında bilgiler aldılar.

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