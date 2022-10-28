Minik öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı’na özel gazete

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’ncu yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Erzincan’da minik öğrenciler Cumhuriyet’in ilan edileceğini bildiren gazeteyi temsili olarak çıkararak vatandaşlara hediye etti. Merkezde bulunan Mimar Sinan Anaokulu öğrencileri tarafından el emeği hazırlanan Türk Bayrağını ve “Cumhuriyet ilan edildi” manşetiyle gazetelerini Cumhuriyet Meydanı’nda dağıttılar.

Gazeteyi temsili olarak çıkaran öğrenciler, böylece hem Cumhuriyetin önemini hem de o günleri daha iyi anladılar. ‘Yazıyor yazıyor yarın Cumhuriyet’in ilan edileceğini yazıyor’ nidalarıyla gazeteleri Cumhuriyet Meydanı’nda dağıtıldı.

Öğrenciler ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ü ziyaret ederek hazırladıkları Türk Bayrağını ve “Cumhuriyet ilan edildi” manşetiyle çıkarılan gazeteyi takdim ettiler. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda esnaf ve vatandaşları geçmişe götüren minik öğrenciler çevredekiler tarafından büyük beğeni topladı. Geçmişe yolculuk yaptıklarını belirten bazı vatandaşlar o günleri anımsadıklarını ve duygulandıklarını dile getirdi.