Minik öğrenciler gelenek ve görenekleri yaşayarak öğreniyor

Erzincan’da anaokulu öğrencileri "Bir Başkadır Benim Memleketim" projesi kapsamında, Güneydoğu Anadolu bölgesi tanıtım gösterisi gerçekleştirdi.

Erzincan Zübeyde Hanım Anaokulunda, "Bir Başkadır Benim Memleketim" projesi kapsamında, Güneydoğu Anadolu bölgesi tanıtım gösterisi yapıldı. Okulun öğretmenleri, projenin amacının öğrencilerin kendi kültürü ile ilgili olumlu bir değer yargısı geliştirmek, gelenek ve görenekleri yaşayarak aktif öğrenmelerine katkı sağlamak olduğunu söylediler. Gerçekleştirilen etkinlikte, halk oyunları, yöresel yemekler, yöresel sanatçıların tanıtımı ve şehirlerin tanıtımı yapıldı. Ayrıca öğretmenler öğrencileri ile birlikte yöresel motifler üzerinde çalışılarak el işi çalışmaların da yapıldığını belirttiler.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Albayrak ve Şube Müdürü Hasan Güneş’in katılımlarıyla gerçekleşen program sonrasında karne töreni düzenlendi. Albayrak, öğrencilerin yaptıkları sunumdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçen idareci öğretmen ve personele teşekkür etti.