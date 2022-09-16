Milli Eğitim Müdürü Gün, okullara ziyarette bulundu

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında okul ziyaretlerine Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu ve Şemseddin Uçar İmam Hatip Ortaokulu ile devam etti.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Tarımın, üretimin ne kadar kıymetli olduğunu tüm dünyada yaşanan tedarik sorunları ile birlikte bir kez daha görmüş olduk. Tarım stratejik öneme sahip bir mesele haine geldi. Milli Eğitim Bakanlığımızın da özellikle mesleki eğitim alanında üretimi önemseyen ve istihdam odaklı bir politik hareketliliği var. Türkiye’de mesleki eğitim gün geçtikçe güçleniyor. Bu doğrultuda ‘Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde’ sloganı ile ülkemizin gelişimine katkı sağlamak gibi ulvi bir sorumluluğunuz olduğunu hatırlatıyor ve bu sorumluluğu başarı ile yerine getireceğinize inanıyorum” dedi.

Gün, Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinin ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin derslerine misafir oldu. Minik öğrencilere kitap okumalarını, bunu alışkanlık haline getirmelerini, yanlarında sürekli okuma kitabı bulundurmalarını tavsiye etti.

Öğretmenler odasında yapılan görüşmede LGS ve AYT’de başarı merdivenin en üst sıralarında olmamızın altında yatan en büyük etkenlerden birinin de sınıf öğretmenlerimizin temel eğitimde göstermiş oldukları yoğun gayret olduğunu vurgulayan Gün, öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yaz döneminde yapılan bakım onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek başladığı Şemseddin Uçar İmam Hatip Ortaokulu ziyaretinde 5. sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile LGS sınavına girecek olan 8. sınıf öğrencilerinin derslerine misafir oldu. Yardımcı kaynak kitapların önemine değinen Müdür Gün, destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımın özenle devam etmesi gerektiğini ifade etti.