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Milletvekili Çakır’dan Türkkan tepkisi

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit ağabeyine küfretmesine tepki göstererek, "Lütfü Türkkan, şehidimizin ağabeyinden özür dileme erdemini bile gösterememiş, sözde milliyetçi özde muhteris bir zavallıdır." dedi.

ERZİNCAN 10.11.2021, 09:17
Milletvekili Çakır’dan Türkkan tepkisi

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit ağabeyine küfretmesine tepki göstererek, "Lütfü Türkkan, şehidimizin ağabeyinden özür dileme erdemini bile gösterememiş, sözde milliyetçi özde muhteris bir zavallıdır." dedi.

Çakır, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkkan’ın sicilinde buna benzer olayların bulunduğunu söyledi.

Milletvekili Çakır, 1997 yılında Bingöl Gözer köyünün yaylasında gencecik bir delikanlı İsa Gümren’in hayatını kaybettiğini belirterek, “Henüz 17 yaşındayken kalleş terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Geride kalan annesi, kardeşleri ise onun acısıyla yaşamaya devam etti. Sene 2021. Gazi Meclisin çatısı altında milletvekilliği yapan İYİ Partili Lütfü Türkkan, Meral Akşener’in Bingöl ziyareti esnasında şehidimiz İsa Gümren’in ağabeyi Tahir Gümren’in bacısına küfür etti. Tabi bu durum, Lütfü Türkkan gibi ‘küfür etmeyi’ ve ‘insanlara saldırmayı’ kendine hayat tarzı haline getirmiş birisi için normal olabilir. Zira kendisinin ‘küfür ve şiddetle barışık, millî ve manevi değerleriyle düşman’ bir sicile sahip olduğunu biliyoruz. Şimdi Lütfü Türkkan’ın siciline şöyle bir göz atalım: PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’ün Gazi Meclisimize gelmesini hazmedemedi. ‘Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba’ diye twit atmıştı. Düşünebiliyor musunuz, insanımızın giyim kuşamına düşman, Türk milletinin öz evlatlarını milletin meclisine sokmak istemeyen kompleksli bir zihniyet bu. Şehidimizin babası Asım Safitürk ise, “Ben arkadaş değilim, memlekete şehit vermiş bir babayım” diye muhteşem bir yanıt vermişti. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hani bu millet cumhuriyetini şehitlerine borçludur diyen Akşener Türkiye Cumhuriyetinin, Türk milletinin şehitlerine dil uzatan Lütfü Türkkan’a bugün olduğu gibi dün de sessiz kalmıştı. Unutmadık” dedi.

Çakır, şunları kaydetti:

“2021 yılının Haziran ayında bu düşmanlığını eyleme dökmüştür. Lütfü Türkkan’ın Dilovası’ndaki ’Türkkan Yağ Anonim Şirketiyle Türkkan Çiftliğinin’ Orman ve TOKİ arazisi üzerine kurulduğu ortaya çıktı. Lütfü Türkkan’ın 28 dönümlük çiftliğinin hazineye ait üç parselini yıllardır işgal ettiği belirlendi. Mahkeme bu yapıların tahliyesi ve yıkımı hakkında karar verdi. Kaçak çiftlik tahliye edildi. Bunu haber yapan gazeteci, İHA muhabiri Mustafa Uslu, bu kaçak çiftliği görüntülediği için Lütfü Türkkan’ın adamları tarafından ağır bir saldırıya uğradı, kamerası kırılıp paramparça edildi.”

Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki Erzincan hakkındaki sözlerini dinlediğini söyleyen Çakır, “Kılıçdaroğlu bize öyle bir Erzincan portresi çiziyor ki, sanki Erzincan’ımız altyapıdan tarım ve hayvancılığa, ekonomiden üretime kadar her konuda batmışlığın bitmişliğin, geri kalmışlığın acısını çekiyor. Ama Kılıçdaroğlu’nun hakkını yememek lazım. Hangi konuda? Tabii ki yalan beyanda. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadrolarının Erzincan’ımıza hizmet sunmak için gece gündüz çalıştığını, Kılıçdaroğlu da şürekâsı da çok iyi biliyor. Buradan Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum: AK Parti’nin 19 yıldır gerçekleştirdiği muhteşem icraatları, yatırımları bildiğin halde ifade edemiyorsan, doğruları ve gerçekleri konuşamıyorsan, Erzincanlıların karşısına yalanla, iftirayla çıkma Kılıçdaroğlu” şeklinde konuştu.

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