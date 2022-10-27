Milletvekili Çakır’dan Fincancı’ya tepki

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını anımsattı.

AK Partili Çakır konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Terörle mücadele dahilinde yurt içi ve yurtdışı hemen hemen tüm operasyona karşı çıkan, doktorluğu değil vatana ihaneti kendilerine meslek edinen bu aciz grup, kahraman Mehmet’imizin kararlı mücadelesi ve üstün başarısını hazmedemeyerek envanterimizde dahi olmayan kimyasal silah kullanıldığı iftirasını attılar. Teröristlere vurdukça ses bunlardan geliyor. Bitme noktasına gelen alçak örgütün sözde yayın organında terörü övüp şerefli Türk ordusuna iftira atarak aklama çabasına girenler var. Birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya çalışan bu hain şu anda gözaltınadır. Evinde yapılan aramalarda örgütsel bir kitap, tabanca ve kaleşnikof mermileri çıkmış. Doktorluk gibi kutsal bir mesleğin yüz karası utanç vesikası bu doktor müsveddesinin evinde kaleşnikof mermileri ne geziyor? Örgütsel kitaplarda hangi araştırmaları yapıyor? Gözaltına alınmasıyla örgütün siyasi kanadı HDP’den ardı arkasına açıklamalar geliyor.

Bizler bunların terörle olan bağını biliyoruz, yadırgamıyoruz ama sözde milliyetçi ve vatanperver 6’lı masanın bu hainliğe sessiz kalması, bu sessizlikle aslında hainliğe ortak olması birde üstelik hala vatan ve millet bütünlüğünden bahsederek bu ülkenin yönetimine talip olmaları bizi üzüyor.”