Milletvekili Çakır: "Gezi, direniş değil terör eylemidir"

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Gezi olaylarının, bir direniş değil terör eylemi olduğunu söyledi.

Milletvekili Çakır, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Gezi Parkı olaylarına ilişkin verilen mahkeme kararları sonrası yapılan açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tehdit edildiğini kaydetti.

"Hiç kimse, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı tehdit edemez, ettirmeyiz." diyen Çakır, milletin, kimin demokrasinin ve hukuk devletinin yanında, kimin de darbecilerin ve vesayetçilerin yanında durduğunu iyi bildiğini belirtti.

Çakır, "Milletimizin oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımıza ve milletimize saygı duymayı öğreneceksiniz." diye konuştu.

Milletvekili Burhan Çakır konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gezi olaylarının, aynen FETÖ’nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi, devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdan hiçbir farkı yoktur. Gezi olayları vatanımıza ve milletimize yapılan bir ihanettir ve asla unutturmayız. Türkiye tarihinin en büyük sokak vandalizmini, sokak terörizmini unutmuyoruz, yakılan Türk bayraklarını unutmuyoruz. Yağmalanan kamu binalarını, bankaları, bankamatikleri, yakılan polis arabalarını, belediye otobüslerini ve ambulansları unutmuyoruz. Bu olaylarda en önde saf tutarak “mesele ağaç değil” diyen sanatçıları, akademisyenleri, yazarları vb. unutmuyoruz. Ekonomik olarak düze çıktığımız bir dönemde, doların 1,79 olduğu, IMF’ye borcumuzu sıfırladığımız, enflasyonun %6’da olduğu, ekonomik büyümenin %7’lere çıktığı bir ortamda ülkemizi 168 milyar dolar yükün altına sokan bu sokak teröristlerini unutmuyoruz. Duvarlara “zulüm 1453’te başladı” diyen hainleri unutmadık. AKM’nin duvarlarına asılan o anarşist bayrakları unutmadık. Bütün bu hain girişimleri durduran milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı unutmadık, kıyamete kadar unutturmayacağız!

Gezi bir direniş değil terör eylemidir. Gezi parkı eylemleri ülkemize yapılmış bir darbe teşebbüsüdür. Gezi olayları vatana ihanettir. Bu topraklar çok hain gördü ama bilinmeli ki; Türk Milleti hepsini de tarihe gömdü! Her şeye affı olan Aziz milletimizin ihaneti affetmesi mümkün değildir.”