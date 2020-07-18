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Milletvekili Çakır, Çayırlı’da ekinleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti
MİLLETVEKİLİ BURHAN ÇAKIR ZARAR GÖREN EKİNLERİ YERİNDE İNCELEDİ
ERZİNCAN 18.07.2020, 10:24
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AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Çayırlı ilçesinde meydana gelen yağış sonrası ekili arazileri zarar gören çiftçileri ziyaret etti.
Milletvekili Çakır, Çayırlı ilçesine bağlı Cennetpınar ve Başköy köylerine ziyarette bulunarak zarar gören alanları yerinde inceledi.
Burhan Çakır açıklamasında; “Çayırlı ilçemizin Cennetpınar ve Başköy köylerinde meydana gelen dolu yağışı sonrasında maddi zararlar ortaya çıkmıştır. Meydana gelen hasarı yerinde tespit amacıyla ve köylülerimizi yalnız bırakmamak adına buraya geldik. Yaraların sarılması adına elimizden ne gelirse yapacağız. Biz hükümet olarak çiftçimizin daima yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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