Milletvekili Çakır, "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde komşu ilde partililerle buluştu

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Bayburt programına eşlik ederek, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Bayburt’ta incelemelerde bulunan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Vali Cüneyt Epcim’i makamında ziyaret etti. Daha sonra kentte esnaf ziyaretinde bulunan Milletvekili Çakır’a vatandaşlar tarafından yoğun sevgi selinde bulunuldu.

AK Parti Bayburt İl Başkanlığında düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları Bayburt" adlı toplantıya katılan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "2023’e Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken de ekonomisi büyüyen, sosyal sorunlarını çözen, sosyal politika yaklaşımıyla toplumun bütün kesimlerini özellikle çalışan, emekçi, emekli ve yoksul kesimlerini, gelir dağılımından daha düşük gelir alanları destekleyerek onları yukarıya doğru tırmandıracak bir sosyal politika yaklaşımıyla sorun çözüyoruz” dedi.