MHP İl Başkanı Aksu: “2023 seçimlerinde Cumhur ittifakının mührünü vuracağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzincan İl Başkanı Salih Aksu basın mensuplarına yaptığı açıklamada “2023 seçimlerinde Cumhur İttifakının mührünü vuracağız” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzincan İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yapan İl Başkanı Salih Aksu konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başladı. Aksu, 2023 yılında yapılacak olan seçimler için köylerde çalışmalara başlayacaklarını ifade ederek, “12 Eylül 2021 tarihinde Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin talimat ve himayelerinde başlatmış olduğumuz ‘Güçlü Siyaset Lider Türkiye’, ‘Hedef 2023’, ‘Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler’ temaları çerçevesinde MHP Erzincan İl Başkanlığı ev sahipliğinde 11 ilin katılımıyla bölge istişare toplantımızı yaptık. Bu istişare toplantıları Türkiye’de 9 ilde oldu, biri de Erzincan ilimizde yapıldı. Sonra 22 Eylül 2022’de ‘İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantımızı merkez ilçe başta olmak üzere 8 ilçemizde yaptık. 29 Ekim 2022 Cumartesi günü ‘Adım Adım 2023 Köyüm Benim Sohbet’ temalı köy ziyaretlerimizi inşallah yapacağız. Yapılacak olan bu programı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MYK Üyesi Hasan Özarslan, MDK Üyesi Cemil Yavuz Aksu, MDK Üyesi İlker İpek’in katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kadar devam ettirerek inşallah Cumhur İttifakının mührünü vuracağız. Bu duygu ve düşüncelerle yapacağımız çalışmaların ilimize, ilçelerimize, köylerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.