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Mezun olup gittiler kilitleri anı bıraktılar

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Refahiye Meslek Yüksek Okulundan mezun olan bazı öğrenciler, eğitim öğretimleri süresinde kullandıkları dolap kilitlerini demir kapıya asıp kilitleyerek geriye anı bıraktılar.

ERZİNCAN 11.10.2021, 06:28
Mezun olup gittiler kilitleri anı bıraktılar

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Refahiye Meslek Yüksek Okulundan mezun olan bazı öğrenciler, eğitim öğretimleri süresinde kullandıkları dolap kilitlerini demir kapıya asıp kilitleyerek geriye anı bıraktılar.

Refahiye Meslek Yüksek Okulunun girişindeki demir kapıda asılı kilitler dikkat çekti. Bazısı paslı, bazısının da üzerinde isim, tarih bulunan kilitleri yakından inceleyenler mezun olan öğrencilerden kaldığını anlıyor.

Mezun olan öğrenciler öğrenim gördükleri süreçte dolaplarında kullandıkları kilitleri mezun olup Refahiye’den ayrılmadan önce okulun demir kapısına takıp ilçeden ayrılıyor.

Dikkat çeken kilit anısıyla ilgili öğrenciler, “Uzun süren pandemi sürecinin ardından yüz yüze eğitim- öğretim yeniden başladı. Bazı vatandaşlar kapıdaki kilitleri görünce merak ediyor. Geçmiş yıllarda mezun olan öğrenciler dolaplarında kullandıkları kilitleri kapıya kilitleyip gitmişler. Bu zamanla daha da artmış. Demir kapının tellerindeki kilit sayısı böylece artmış” ifadelerine yer verdi.

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