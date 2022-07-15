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Mezarlıktaki kuru otlar yandı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünün mezarlığındaki kuru otlar yandı.

ERZİNCAN 15.07.2022, 18:36
Mezarlıktaki kuru otlar yandı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünün mezarlığındaki kuru otlar yandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Pişkidağ köyündeki köy mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir anda alev alan mezarlıkta ki yangını fark eden köylüler kendi imkânlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Köylülerin müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Otların ve ağaçların zarar gördüğü yangın sonrası köy mezarlığında tahribat oluştu.

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