Mezarlıkta yürek yakan manzara

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Vefat edenlerin mezarlıklarda mezar taşlarına asılanlar ise yürekleri dağlıyor.

Türkiye yüzyılın felaketini yaşadı. Büyük afetin üzerinden tam 12 gün geçti. 6 Şubat sabahı Güneydoğu Anadolu’da yer alan Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem insanları uykusunda yakaladı. Şiddetli deprem saat 04.17’de meydana geldi. 50 saniye gibi uzun bir sallantının ardından Gaziantep Nurdağı merkez üssü olmak üzere 6,6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Herkes neye uğradığını şaşırmış bir halde kendisini sokağa atma çalıştı. Yıkılan binaların enkazının altından ilk etapta vatandaşlar kendi imkanları doğrultusunda çıkmaya çalıştı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Her şey bitti derken bu kez saat 13.24’te Kahramanmaraş Elbistan’da 7,6 şiddetindeki ikinci büyük deprem meydana geldi. İlk depremde hasar alan binalar bu depremde yerle bir oldu. 38 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Bölgedeki 2 büyük depremin ardından 4 bin 734 artçı deprem meydana geldi.

Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile mezarlığa getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor. Her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası dualarla uğurlanıyor.

İşlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığın önlenmesi için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor. Hayatını kaybedenlerin mezar taşlarına yakınları tarafından son giydikleri, bebek kıyafeti ve battaniyesi, gelin duvağı, asker üniforması, baş örtüsü, çocuk ayakkabısı, atkı ve bere gibi giysilerin asılması yürek dağlıyor.