Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan için hızı saatte 100 kilometreyi bulabilecek kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimler ise kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.

“Kuvvetli rüzgar uyarısı”

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt) güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına yer yer hamleli tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, toz taşınımı ve toz fırtınası gibi oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

“Çığ, buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.