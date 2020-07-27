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Meteorolojiden Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgar uyarısı
METEOROLOJİDEN ERZİNCAN VE ERZURUM İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
ERZİNCAN 27.07.2020, 14:29
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden yapılan uyarıda, “28.07.2020 yarın saat 10.00 ile 19.00 arasında Erzurum ve Erzincan çevrelerinde rüzgarın yerel olarak kuvvetli (36-61km/sa.) ve kısa sureli fırtına (62-70 km/sa.) olarak esmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direklerin devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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