Meslek lisesi öğrencileri ihtiyaçlı ailelerin yanlarında oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında, Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ihtiyaç sahibi bir ailenin eksiklerini giderdiler.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında, ranza yatak, çalışma masası ve gardırop, önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi bir aileye yerinde kurulumu yapılarak teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı hayata geçirdiği proje ile, okulun bulunduğu mahallede, ilçede veya il içinde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin evlerinin bölümlerinin küçük bakım ve onarımlarının, evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyalarının tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımlarının, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da yardımların, onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşların, toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dahilinde mesleki ve teknik anadolu lisesi öğretmen ve öğrencilerince yerel imkanlarla yapılmasını amaçlamaktadır.

Amaçlanan ve hayata geçirilen proje ile öğrencilere; öğretim programlarının yanında özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerler kazandırmak, okulda öğrendiklerini gerçek hayatta uygulama fırsatı vererek iş başı eğitimle deneyim kazanmaların sağlamak, yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek, yeni ilgi alanları oluşturmak, öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamak, okul aidiyet duygusunu artırmak hedeflenmektedir.

Öte yandan Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, projede emeği geçen Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.