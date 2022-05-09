Meslek lisesi öğrencileri binlerce ailenin yüzünü güldürüyor

2017 yılından bu yana süregelen ve 2022 yılında çeşitli yenilikler eklenerek daha sistematik bir şekilde devam ettirilen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi çerçevesinde meslek liseli gençler, yardımlaşma ve birlik konusunda farkındalık oluşturmak için kimi zaman okullarının çevresinde yalnız yaşayan, ev işlerini yapacak gücü olmayan vatandaşların yardımına koşuyor, kimi zaman da uzak bir köy okuluna kütüphane malzemeleri yapıp yerleştirerek el uzatıyor.

Meslek liseliler, eğitim aldıkları alanlarda üretim ve hizmetlerde bulunarak hem deneyim kazanıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bazen de hedefleri ekonomik bir katkı değil, birini sevindirmek oluyor.

Meslek lisesi öğrencileri öğretmenleriyle birlikte, bulundukları mahalleler ve çevrelerinde toplum hizmeti dahilinde okullarda eğitimi verilen alanlarla ilişkili olarak çalışmalar yapıyor.

"Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi başladığı günden bugüne 81 ilde 47 bin 62 öğretmen ve 136 bin 636 öğrenciyle 54 bin 472 ev ziyareti gerçekleştirildi, 198 bin 514 kişiye ulaşıldı.

2022 yılının ilk üç ayında ise 73 bin 893 öğrenci ve 33 bin 514 öğretmen, 146 bin 994 kişiye ulaştı.

Öğrenciler ziyaret ettikleri hanelerde eğitim alanları uyarınca bozuk olan fırın, televizyon, buzdolabı gibi eşyaların onarımı, mobilya tamiri, badana, boya ve seramik işleri gibi çalışmalar yaptı. Ayrıca okullarda üretilen masa, sandalye, atkı, bere gibi ürünleri ihtiyacı olanlara hediye etti. Özel bakım ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye, protez, solunum cihazı gibi araçlar temin etti. Hastaların tansiyon ölçümlerini yaptı, engelli çocuklar için özel ayakkabı yaparak hediye etti.

Gençler ayrıca gittikleri hanelerde enerji verimliliği, hijyen, yangın ve acil durumlara hazırlık, doğal afetlere karşı güvenlik tedbirleri gibi konularda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Tüm bunların yanında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 14 okula kurulan sanayi tipi fırında üretilen ramazan pideleri, 100 bin haneye dağıtıldı.

2022 yılı boyunca 345 bin 800 aileye ulaşılması ve öğrencilerin eğitim aldıkları alan ve dallarla örtüşen faaliyetler konusunda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaları hedefleniyor.