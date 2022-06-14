Mesire alanı görsel güzelliğiyle hayran bırakıyor

Erzincan’da bulunan mesire alanı görsel güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Erzincan - Kemah yolu üzerinde bulunan Kemah Soğuk Sular Mesire Alanı, yaz aylarıyla birlikte kentte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Piknik alanı olarak kullanılan mesire alanında kaynak suları ile oluşan küçük göletler, şelaleler, doğal güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor. Doğası, serin suları, yeşillikleri ve manzaralarıyla ziyaretçilerini ağırlayan Kemah Soğuk Sular Mesire Alanı yaz sıcaklarından bunalan vatandaşların serinleme durağı oluyor.

Kemah Soğuk Sular Mesire Alanında gün batımda güzel fotoğraflar çekildiğini, aile olarak güzel vakit geçirebildiklerini ifade eden vatandaşlardan Enes Çağrı Yücel, “Çok doğal bir yapısı olan bu yer, huzur veren bir ortama sahip. Erzincan’da yapılacak çok fazla aktivite yok. Biz genelde arkadaşlarımız ile birlikte toplanarak kalabalık gruplar halinde pikniğe gideriz. Burası da sıcak havalarda bayağı serin oluyor. Merkeze pek fazla uzaklıkta da değil. Gayet güzel bir mekân. Şehirden biraz da olsa uzaklaşıp buraya gelince temiz hava alıyoruz. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz” dedi.