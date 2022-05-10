Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’e Mama Hatun Anaokulundan "Minik Eller Büyük Türkiye" ziyareti.

Kırıkkale Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulunun yürüttüğü "Minik Eller Büyük Türkiye" projesi dahilinde, 81 ilden gelen 1 metrekarelik patiska kumaşlara o ili betimleyen özgün çalışmaların yer aldığı eserler; proje sorumlusu okul tarafından "Kumaş Yamama" tekniği ile birleştirilerek ortak bir ürün oluşturulması amaçlanmıştır. Proje çalışmasına Erzincan’da Mama Hatun Anaokulu öğrencileri, kente özgü kültürel miraslardan olan Terzi Baba Türbesi, Terzi Baba Camii, Kemah Sultan Melik Türbesi, Erzincan Saat Kulesi ve Ergan Dağı Kayak Merkezini resmetmiştir. Bu eserlerin yanı sıra Erzincan’da gerçekleştirilen sportif faaliyetlerden cirit atma, dağ tırmanışı ve paraşütle atlama gibi faaliyetler de resmedilmiştir.

81 ilden gelen bu çalışmalar, bir bütün haline getirilerek Kırıkkale Kültür Merkezinde sergilenecek aynı zamanda oluşturulan eserin sanal sergisi de yapılacak.

Mama Hatun Anaokulu Peynir-Zeytin-Bal Sınıfı tarafından oluşturulan eser, Okul Müdürü Semih Çuhadar tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’e sunularak yapılan çalışmanın bilgisi aktarıldı.