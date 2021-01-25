Makas çiftinden şehit ailesine ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas eşi Elif Makas ile birlikte şehit ailesini ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz’ın ailesiyle görüşen Makas çifti aile ile sohbet ederek, yakından ilgilendiler.

Ziyarette Makas çiftine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Remzi Sarıgöl ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan eşlik etti. Ziyarette tüm şehitler için dua edildi.