Mahkumların özgürlük hayalleri tuvallere resmedildi

Erzincan Halk Eğitim Merkezi tarafından cezaevlerinde açılan resim kursunda hükümlüler özgürlüğü resmini tuvallere aktardı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yapılan protokol sonrası hükümlüleri rehabilite etmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından cezaevlerinde kurs verilmeye başlandı. Toplamda verilen 14 kursa 393 kursiyer katılım gösterirken açılan resim kursuna 57 kursiyer katıldı. Katılım sağlayan hükümlülerin yapmış oldukları resimlerden 18 tanesi ile Halk Eğitim Merkezi’nde mini bir sergi açılışı gerçekleştirildi. Yapılan resimlerde hüküm giymiş mahkumların, adeta özgürlük hayallerini tuvallere aktardığı görüldü. Düzenlenen açılış programına, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Temel Çiçek, cezaevi savcısı ve müdürleri katıldı.

İl Mili Eğitim Müdürü Aziz Gün, Halk Eğitim Merkezi’nin her alanda ve her şartta eğitimlerine devam ettiğini vurgulayarak, “Beşikten mezara kadar demiş olduğumuz, hayatın hangi safhasında, hangi yaşında, hangi meslekte nerede olursak olalım onların eğitimiyle ilgili, bu eğitim mesleki alanda olabilir, genel eğitim olabilir, herhangi bir hobisi olabilir ve okuma yazma kursları da dâhil olmak üzere Halk Eğitim Merkezi marifetiyle bu vatandaşlarımıza istedikleri alanda eğitim verilmektedir. Bugün de Cezaevi İnfaz Kurumları’nda ki kursiyerlerimizin, orada ki mahkumların yapmış oldukları çalışmaların mini bir sergisi. Bu bizim için şu anlamda önemli; Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu protokol çerçevesinde burada mahkumlarımıza yönelik kurslar açılmakta. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başladığı günden itibaren, malum Covid-19 hastalığından dolayı biraz sekteye uğramıştı. Anca bu yıl 14 kurs açtık. 393 kursiyerimiz katıldı ve inşallah bundan sonra Açık Cezaevinde ki mahkumlarımızın da geri dönmesiyle birlikte bizler çok daha sizlerle beraber, orada ki mahkumlarla beraber maksadımız, amacımız onları rehabilite edebilmek, onlara bir şeyler öğretebilmek. Burada da resim alanında arkadaşlarımızın kursiyerlerle birlikte yapmış oldukları çalışmaların bulunduğu mini bir sergi. 18 adet resmimiz var. Burada şunu söyleyebilirim, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl ki en çok önem verdiği hususlardan biri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yani Halk Eğitim Merkezi’nin ulaşabileceği kadar vatandaşlarımıza ulaşmak. Şunu açık ve net bugün söyleyebilirim; geçen hafta almış olduğum bir bilgi. Kursiyerlerimizin nüfusa oranla, Türkiye ortalaması yüzde 5, Erzincan’ın ortalaması ise yüzde 17 ile kursiyerlere ulaşmada Türkiye’de birinciyiz. Dolayısıyla bu sergimiz bundan sonra ki güzel çalışmalara, sergilere inşallah vesile olur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk ise konuşmasında hükümlülerin sosyalleşmesi adına önemli bir proje olduğunu belirterek, “Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu bu projeden dolayı çok memnunuz, çok mutluyuz. Cezaevi müdürlerimiz de burada cezaevi savcısı da burada. Hükümlülerin bu şekilde faaliyetlere katılması bizler için önemli. Onların sosyalleşmesi adına çok önemli. İnşallah bundan sonra ki süreçte de katılıma devam edip, elimizden geldiği şekilde üzerimize düşeni ortaya koymaya çalışacağız. Ben de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.