Mahkeme çıkışında davalı oldukları gencin babasını öldüren zanlı tutuklandı

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Erzincan Adliyesi önündeki çay ocağının bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, adliyede görülen ’cinsel istismar’ davası sonrasında davaya konu kızın babası Salih P. ile davalı gencin babası Abdulkadir K. duruşma sonrası adliye önündeki çay ocağında karşı karşıya geldi. 18 yaşından küçük kızın babası olan ve Erzincan Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih P., tabancayla Abdulkadir K.’yı tek kurşunla göğsünden vurdu. Olay sonrası kaçmaya çalışan Salih P., adliye çevresinde görev yapan polisler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdulkadir K. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlı Salih P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.