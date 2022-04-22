Mahallelerde temizlik çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da genel temizlik çalışmaları devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün belirlenen plan dâhilinde kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, mahallelerin çevre temizliği konusunda mesai harcamaya devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen plan dâhilinde mahallelerde çöp toplama, mıntıka temizliği, konteyner etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılmasının yanı sıra tüm sokaklarda detaylı temizlik çalışmaları yapıyor. Yaya ekipler tarafından sokaklarda kaldırımlar ve yol kenarları süpürülürken, vakumlu temizleme aracı ile süpürme ve yıkama işlemleri de gerçekleştiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak, Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Başbağlar Mahallesi’nde genel temizlik çalışmalarına devam ediyor.