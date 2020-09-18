Mahalle denetim ekibinden gece denetimi
MAHALLE DENETİM EKİBİNDEN GECE DENETİMİ
Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması sonrası mahalle denetim ekibi görevlileri gece geç saatlere kadar karantinada bulunan vatandaşları evlerinde kontrol edip, mahalle aralarında ve parklarda da denetim yaparak vatandaşları uyardılar.
Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararının ardından, kentte denetimler artırıldı. Erzincan Valiliği mahalle denetim ekibi görevlileri kentte gece geç saatlere kadar mahalle aralarında denetimde bulundular.
Valilik görevlileri, karantinada bulunan vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulunarak, her hangi bir temel ihtiyaçları olduğunda 112 ve 155’i aramaları halinde görevliler tarafından karşılanacağını hatırlattılar.
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