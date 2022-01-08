Lise öğrencilerinin bilgi yarışması heyecanı

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde liseli öğrenciler bilgi yarışması heyecanını yaşadılar.

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesinin Konferans Salonunda 9-10-11 ve 12. sınıfların katılımıyla, bilgi yarışması düzenlendi.

Her sınıf düzeyinden bir öğrencinin katılımıyla oluşturulan dörderli gruplar arasında kıyasıya bir rekabetle geçen yarışmayı ‘Muhteşem Dörtlüler’ isimli grup kazandı. Düzenlenen yarışma ile öğrenciler hem eğlendi hem de bilgilerini sınamış oldu. Genel kültür sorularının yanında öğrencilere dönem boyunca gördükleri derslerden de sorular sorularak bilginin pekiştirilmesine ve değerlendirilmesine olanak sağlandı. Ayrıca oluşturulan grupları destekleyen izleyici öğrenciler de etkinliğe katılarak arkadaşlarına alkışlarıyla desteklerini gösterdi. Dönem sonunda yapılan bu tür etkinlikler ile öğrenciler dönem boyunca öğrendikleri kazanımları sınama fırsatı yakalıyor. Farklı yaş gruplarının birbirlerini desteklemesine, zamanın iyi yönetilmesine, hızlı ve doğru kararlar alınabilmesine ve araştırmacı kişilik oluşturmaya da katkı sunan bu etkinliğin ikinci dönem de devam edeceği bildirildi.

Otlukbeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Akyol, programın öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine, bilgiyi daha etkili kullanmalarına ve akademik başarılarına önemli katkısının olduğunu ifade ederek “Bilgi yarışmasının gerçekleşmesinde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.