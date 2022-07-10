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Levent, EBYÜ Rektörlüğüne yeniden atandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörlüğü’ne Rektör Prof. Dr. Akın Levent, yeniden atandı.

ERZİNCAN 10.07.2022, 11:20
Levent, EBYÜ Rektörlüğüne yeniden atandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörlüğü’ne Rektör Prof. Dr. Akın Levent, yeniden atandı.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Maltepe Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’ne yeni rektör atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince 5 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete’de yer alan atama kararlarına göre; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Akın Levent yeniden atandı.

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