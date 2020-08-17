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Lastiği patlayan sürücüye polisler yardım etti
LASTİĞİ PATLAYAN SÜRÜCÜYE POLİSLER YARDIM ETTİ
ERZİNCAN 17.08.2020, 09:34
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Erzincan’da seyir halindeyken otomobilinin lastiği patlayan sürücünün yardımına trafik polisleri yetişti.
Erzincan’dan Erzurum istikametine doğru ilerleyen bir sürücünün otomobilinin lastiği patladı. Lastiğini değiştirmekte zorlanan sürücüye denk gelen trafik polisleri yardım etti.
Aracın lastiğini polisler değiştirirken sürücü gördüğü yardımdan dolayı Emniyet teşkilatına teşekkür etti.
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