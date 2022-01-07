Lastiği alev alan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü

Erzincan’da balatalarının ısınması sonucu lastikleri yanan membran yüklü tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden Erzurum istikametine giden membran yüklü tırın, Erzincan-Erzurum kara yolunda balatalarının aşırı ısınması sebebiyle lastikleri bir anda alev aldı. Seyir halinde ilerleyen tır şoförü ile irtibata geçen emniyet ve itfaiye ekipleri müdahaleye hazır oldukları noktada tırı durdurup yanan lastikleri söndürdü. Erzincan otogarına yakın bir noktada müdahale edilen tırda maddi hasar meydana gelirken başka bir olumsuzluk yaşanmadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.