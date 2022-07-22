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Laparoskopik yöntemle kapalı olarak prostat kanseri ameliyatı yapıldı

Erzincan’da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Seydi Bozkurt ve Uzm. Dr. Ahmet Yıldız tarafından Laparoskopik yöntemle kapalı olarak prostat kanseri ameliyatı (Laparoskopik Radikal Prostatektomi) başarı ile gerçekleştirildi.

ERZİNCAN 22.07.2022, 09:35
Laparoskopik yöntemle kapalı olarak prostat kanseri ameliyatı yapıldı

Erzincan’da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Seydi Bozkurt ve Uzm. Dr. Ahmet Yıldız tarafından Laparoskopik yöntemle kapalı olarak prostat kanseri ameliyatı (Laparoskopik Radikal Prostatektomi) başarı ile gerçekleştirildi.

Laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen ameliyatlar sonrasında açık cerrahi yöntemi ile yapılan ameliyatlara göre hasta daha az ağrı duymakta, işlem sonrasında daha hızlı topararak daha hızlı iyileşmekte böylece günlük aktivitelerine daha erken dönmektedirler. Ayrıca laparoskopik yöntem açık yöntem cerrahi yöntemine kıyasla hastada daha az yara izine neden olacağından, bu durum kozmetik açıdan da avantaj sağlamakta.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce operasyonu gerçekleştiren hekimlere ve ameliyata katılan anestezi ve cerrahi ekibine teşekkür edilerek hastaya acil şifalar dilendi.

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