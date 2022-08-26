Tercan Devlet Hastanesi ve Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının birbirlerinden yapacakları hizmet alımına ait protokol çerçevesinde başhekimlikler arasında “Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmet Alımı” protokolü imzalandı.

Konuya ilişkin Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İmzalanan protokol çerçevesinde laboratuvar hizmet alımında; ilçe hastaneleri bünyesinde çalışılamayan ve hekimin hastası için çalışılması gereken laboratuvar tetkiklerini tanımlanan yetki çerçevesinde talep edilip, hastadan alınan kan hastane imkanları ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılmakta ve tahlil çalışıldıktan sonra tahlil sonuçları ilçe hastanesinin ilgili hekimi görüntülemekte ve ona göre değerlendirmesini yapmaktadır.

Yapılan bu işlem ile hasta için sağlanan kolaylık, hasta il merkezine gelmeden direkt ilçe hastanesinde tüm işlemlerini yapmaktadır.

İmzalanan protokol çerçevesinde görüntüleme hizmet alımında; ilçe hastanelerinde hizmet verilemeyen MR, tomografi ve ultrason gibi görüntüleme hizmetinde, hastane hekimi gelen hasta için uygun görülen bu hizmetler için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden talep edilip randevu oluşturulup, hastaya bilgi verilmekte ve hasta randevu günü Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek istenen MR, tomografi veya ultrason çekimini yaptırmakta. Sonra, ilgili hekim görüntüleme sonucunu Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde görmekte ve ona göre değerlendirme yapmaktadır.

Yapılan bu işlem ile hasta için sağlanan kolaylık hekim tarafından istenen görüntüleme işlemi randevu alma ve sonuçlandırma bir arada olmakta hastaların birkaç defa ilçeden il merkezine gel-git yapması önlenmiş olmaktadır.

Yapılan protokol tarihinden itibaren: Tercan Devlet Hastanesinde, yaklaşık 15 Temmuz’dan bu güne kadar 81 hastaya laboratuvar hizmeti verilmiştir.

Refahiye Devlet Hastanesinde ise, 1 Temmuz’dan bugüne kadar 301 hastaya laboratuvar hizmeti verilmiştir.

Her iki sağlık tesisimizde, görüntüleme hizmeti verilmeye başlamıştır.”