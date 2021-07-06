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Bakan Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.
Kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Erzincan’ın Akyazı mahallesinde kuyuya düşen üç yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
ERZİNCAN 06.07.2021, 11:46
Erzincan’ın Akyazı mahallesinde kuyuya düşen üç yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kuyunun içerisinde yavru köpekleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan yavru köpekleri düştükleri kuyudan çıkardı.Ekipler daha sonra yavru köpekleri veterinere götürerek tedavilerini yaptırdıktan sonra annelerinin bulunduğu alanda doğaya bıraktılar.