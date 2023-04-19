Kursiyerler yaptıkları saç bakımıyla öğrencileri sevindirdi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ve 6 ay süren saç kesimi ve saç bakım kursundaki kursiyerler ortaokul öğrencilerine saç bakımı ve kesimi yaptı. Saç bakımı yapan kursiyerler bayram öncesi öğrencileri sevindirmenin hem de mesleklerini geliştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Tercan Halk Eğitimi Merkezi saç bakım ve yapımı kurs öğretmeni Melek Güloğlu ile 18 kursiyer 3 gün boyunca öğrencilere saç bakımı gerçekleştirdi. 41 öğrenciye saç bakımı gerçekleştiren kurs öğretmeni ve kursiyerleri hem mesleklerini uygulama yapma fırsatı buldu hem de öğrencileri bayram öncesi sevindirmenin mutluluğunu yaşadı.

Melek Güloğlu, “Eğitimini tamamlamış arkadaşlarımız okula gelerek uygulama yaparak kendilerini daha ileriki zamanlar için daha iyi yetiştirmelerini sağlamak için uygulama yapıyoruz. Gelen arkadaşlarımız hem öğrencileri sevindirmek hem de onların bakımlarını yapmak için, saç kesimi, bakımı, fön gibi benzer uygulamaları yapıyoruz. İnşallah devamı gelecek. 18 kursiyerimiz burada. Toplamda 41 kız öğrencimizin saç kesimi ve bakımını için geldik. Hem kursiyerlerimizin uygulama yapması hem de İleri de bu okulda okuyan çocuklarımıza farkındalık oluşturarak ileri de belki bu mesleği seçeler diye bu mesleği tanıtmak ve sevdirmek için buraya geldik.” dedi.

Saç kesimi yapılan öğrenciler Tercan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve kurs öğretmeni ile kursiyerlerine teşekkür etti.

Tercan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, “Etkinliğimizin amacı ilçemiz Yatılı Bölge Ortaokulu ve Tercan Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 41 kız öğrencimizin Ramazan bayramı öncesi saç kesimi ve bakımları kurs öğretmenimiz Melek Güloğlu ve kursiyerlerimiz tarafından yapılmıştır. Etkinliğimizin amacı, ailesi ilçemize ait köylerde ikamet eden ve kendileri ilçemiz okullarında yatılı olarak okuyan kız öğrencilerimizi Ramazan bayramı öncesi bir nebze olsun mutlu etmektir. Saç bakımı yapılan her öğrencimize bir de saç tokası hediye edilmiştir. Tercan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak açtığımız kurslarla Tercan halkımıza hizmet etmeye ve gönüllere dokunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.