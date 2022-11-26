Kur’an’ı ezberleyen 84 kız öğrenci icazetlerini aldı

Erzincan’da Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen 84 kız hafız diplomalarını düzenlenen Hafızlık İcazet Töreninde aldı.

Erzincan İl Müftülüğü bünyesinde bulunan Kur’an kurslarında hafızlığını tamamlayan öğrenciler için Müftülük Konferans Salonunda Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

Düzenlenen programa Vali Mehmet Makas, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, hafız olan çocukların aileleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program hafızların yerini alması ve protokol konuşmaları ile devam etti.

Program da konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, hafızlık sürecinde en ailelerin ve özellikle annelerin çok fedakârlık yaptıklarını belirterek, “Allah annelerden razı olsun. Özellikle annelerden. En büyük fedakarlık ve emek annelerindir. Annelerin çocuğun bütün nazına katlanması, hastalığıyla ilgilenmesi, motive etmesi, elinden tutması, gönlünü ferah tutması daha çok annelerin üzerine düşüyor. Onun için annelerden Allah razı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından program hafızlara belge, hediyelerin takdimi ve dua ile son buldu.