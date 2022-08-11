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Kur’an kursunda eğitim gören çocuklara suçtan korunma yolları anlatıldı

Erzincan’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kur’an kursunda eğitim gören çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular.

ERZİNCAN 11.08.2022, 09:16
Kur’an kursunda eğitim gören çocuklara suçtan korunma yolları anlatıldı

Erzincan’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kur’an kursunda eğitim gören çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular.

Kent merkezinde bulunan Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Tekinler Kız Kur’an Kursunda, Yavuz Selim Camii ve Akşemsettin Camii Kuran kurslarında eğitim gören 365 öğrenciye güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapılarak çocuklara hediye dağıtıldı.

Çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla düzenlenen seminerde, korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara yönelik olarak polis tarafından yürütülen hizmetler çocukların anlayacağı şekilde ve yaş düzeyine uygun bir biçimde anlatılırken, gerçekleştirilen eğitimde çocuklara trafikte uyması gereken kuralları tekrar hatırlattı.

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