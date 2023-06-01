Kur’an kursu mezuniyetinde renkli görüntüler oluştu

Erzincan İl Müftülüğünce 10. yıl mezunlar buluşması çocuk şenliği düzenlendi. Mezuniyet programında renkli görüntüler oluştu.

Erzincan İl Müftülüğü “10. Yıl Mezunlar Buluşması Çocuk Şenliği” Müftülük Konferans Salonunda büyük bir katılım ve coşkuyla kutlandı. Program, 4-6 yaş mezunlarından ve aynı zamanda hafızlık öğrencisi Taha Keskin’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Muharrem Gül’ün günün anlam ve önemini belirten konuşması ile program devam etti. Müftü Gül konuşmasında 4-6 yaş Kur’an kurslarının öneminden, gelişmesinden ve Erzincan İl Müftülüğü olarak her geçen gün artan 4-6 yaş Kur’an kurslarına vatandaşın ilgisinden takdirle bahsetti.

Erzincan İl Müftülüğü 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin ve mezunlarının hazırladığı ilahi, ront, piyes, sine vizyon gösteriminin ardından dua ile son buldu. Programın sonunda verdiği emeklerinden dolayı 4-6 yaş Kur’an kursu öğreticilerine İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca 4-6 yaş Kur’an kurslarının hazırladığı etkinliklerin sergilendiği sergi ve çocuklar için pamuk şekeri, balon ve yüz boyama ile program ayrı bir renk kazandı.