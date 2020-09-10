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Kurala uymayana merhamet uyana merhametsizlik olur

ERZİNCAN’DA COVİD-19 DENETİMLERİ YAPILDI

ERZİNCAN 10.09.2020, 16:35
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Kurala uymayana merhamet uyana merhametsizlik olur

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Erzincan’da korona virüs (Covid-19) denetimleri yapıldı. Vali Mehmet Makas, “Kurala uymayana merhamet uyana merhametsizlik olur” dedi.

Pandemi sürecinde son bir haftada korona virüs günlük hasta sayısı en çok artan iller arasında ilk üçe giren Erzincan’da Vali Mehmet Makas sahaya inerek denetim yaptı. Erzincan Valisi Mehmet Makas, Vali Recep Yazıcıoğlu caddesi üzerinde bulunan esnafı gezerek yeni tip korona virüs tedbirleri denetlendi.

Öğrencilere uzaktan eğitimi sordu

Girdiği bir kafeteryada bulunan gençlerle bir sohbet eden Vali Makas, öğrencilere uzaktan eğitimden memnun olup olmadığı sordu. Öğrenciler ise yüz yüze eğitim daha iyi olduğunu söylediler.

Korona virüsle mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen koşullarının gözden geçirildiği denetimlerde Vali Makas, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Şehir merkezinde esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske kurallarını hatırlatan Vali Makas, virüsle mücadelede birlikte hareket edileceğini, kurallara uyarak, gerekli tedbirleri alarak bunun önüne geçileceğini söyledi.

Vali Makas, kurala uymayana merhametin uyana merhametsizlik olduğunu ifade ederek virüsle mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemine işaret ederek en etkili silahın tedbir olduğuna dikkat çekti.

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