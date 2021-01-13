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Külünk güven tazeledi
AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı Rahşan Külünk, gerçekleşen 6. Olağan Kongrede güven tazeleyerek yeniden seçildi.
ERZİNCAN 13.01.2021, 11:19
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AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı Rahşan Külünk, gerçekleşen 6. Olağan Kongrede güven tazeleyerek yeniden seçildi.AK Parti Kadın Kolları Erzincan İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi üyelerin katılımıyla yapıldı. Milletvekilleri ve parti mensuplarının katılımıyla gerçekleşen kongrede tek aday olan mevcut başkan Rahşan Külünk, yeniden AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine seçildi.
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