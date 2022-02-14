Kültür ve Turizm Bakanlığı Senfoni ve Halk Dansları Topluluğu, Erzincan’da konser ve gösteri sundu

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Senfoni ve Halk Dansları Topluluğu konser ve gösteri sundu.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi’nde düzenlenen gecede yapılan konuşmaların ardından 26 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenen “Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu"nda dereceye giren yarışmacılar Elif Öz, Şeref Akçay ve Murat Tok’a ödülleri verildi. Daha sonra Erzincan Kültür ve Sanat Günleri’nin tertip komitesi üyelerine ve bu etkinliklerin gerçekleşmesinde emeği bulunanlara plaketleri takdim edildi.

Devam eden programda daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Senfoni ve Halk Dansları Topluluğu, izleyicilere müzik ve dans gösterisi sundu.

Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kadınlarının yöresel giysilerinden oluşan bir defilenin de düzenlendiği gecenin sonunda müzisyenler, dansçılar ve defileyi sunan mankenler izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.