banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)

Küçükbaş hayvanlar kenelere karşı ilaçlanıyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilkbaharın gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kenelerle mücadele çerçevesinde kent merkezinde ve ilçelerde küçükbaş hayvanlara karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

ERZİNCAN 28.04.2022, 09:35
Küçükbaş hayvanlar kenelere karşı ilaçlanıyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilkbaharın gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kenelerle mücadele çerçevesinde kent merkezinde ve ilçelerde küçükbaş hayvanlara karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kenelerden insanlara bulaşan KKKA hastalığına karşı devam eden ilaçlama çalışmaları ile hayvanlar üzerinde bulunan keneler etkisiz hale getirilerek hastalığı insanlara bulaştırmasının önlenmesi amaçlanıyor. KKKA hastalığının, keneler tarafından taşınan bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığı olması nedeniyle bölgede büyük öneme sahip. İl genelinde kene ile mücadele devam ederken özellikle bu aylarda yayla popülasyonunun artması ile beraber vakalarda görülmeye devam ediyor. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler, teknikerler ve teknisyenler gözetiminde gerçekleştirilen keneye karşı ilaçlamalar vatandaşı memnun ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Erzincan merkeze bağlı Elmaköy köyünde küçükbaş hayvanlar kenelere karşı ilaçlandı. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Erkan Alıcı, ilkbaharın gelmesiyle birlikte hayvanlarının üzerlerinde keneleri görmeye başladıklarını belirterek aşılamaya gelen ekiplere teşekkür etti. Alıcı konuşmasında, “Yeşilliğe çıkarttığımız hayvanlarda kene sorunu çıkıyor. Biz de kene sorunu çıktığı için durumu Tarım İl Müdürlüğü’ne bildirdik. Tarım İl Müdürlüğü’nden arkadaşlarımız ilaçlarını getirerek birlikte ilaçlama yaptık. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Veteriner Sağlık Teknikeri olarak görev yapan Kürşat Aydınlık ise bahar aylarında meralara ilk çıkan hayvanların küçükbaş olduğu için kenenin ilk hedefinde koyun ve keçilerin olduğunu vurgulayarak, “Bereketin müjdecisi bahar ile birlikte parazitler ortaya çıkmaya başladı. Bunların içerisinde de çiftçimizin en muzdarip olduğu kene mücadelesi. Biliyorsunuz günümüzde keneler insan ölümlerine neden olan hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bakanlığımız da bu konu da tüm imkânlarıyla çiftçimizin yanında. Kene ilaçlarını çiftçimize dağıtarak nasıl uygulayacaklarını, hangi dozda yapacaklarını kendilerine aktarıyoruz. Hayvanlarda kenelerden dolayı doğabilecek hastalıklar hakkında bilgiler veriyoruz. İlaçlama işlemini daha çok çiftçilerimize bırakıyoruz. Biz daha çok hangi dozda ne şekilde yapılacağını gösteriyoruz. Tabii ki yalnız olan çiftçilerimize yardım da ediyoruz. Küçükbaş üzerine yoğunlukla çalışmalar yapıyoruz çünkü ilkbaharın ilk döneminde büyükbaşlar değil küçükbaşlar meraya ilk çıkan hayvanlar. Dolayısıyla parazitlerin de ilk hedefinde küçükbaş hayvanlar oluyor. Büyükbaş havanlarda bu mücadelemiz daha sonra başlıyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
20°
açık