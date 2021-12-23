Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında kabul edilen ve uygulanmaya başlanılan "Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar" projesinin açılışı yapıldı.

Vali Mehmet Makas ve beraberindekiler, proje kapsamında kurulumu yapılan metal atölyesinde ve yenilenen uçak bakımı bölümü ve diğer atölyelerde incelemelerde bulunarak, eğitim öğretim gören öğrencilere başarılar diledi.

Vali Makas, “KUDAKA ile birlikte yapılan çalışmamızda Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde uygulamaya konulan ve proje bedeli 552 bin 792 TL olan ‘Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar’ projemiz uygulamaya konuldu. Mesleki ve teknik liselerimize büyük önem verilmektedir. Çocuklarımız için sanat altın bir bileziktir. Meslek Lisesi’nden mezun olan öğrencilerimize iş yeri açma belgesi verilmektedir. Bu eğitim merkezlerimizde üreten ve geliştiren nesillerin yetişeceğine olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Açılışa Vali Mehmet Makas’ın yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ve davetliler katıldı.