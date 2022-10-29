Köylere Hizmet Götürme Birliği ekim ayı olağan toplantısı yapıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Tercan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ekim ayı olağan meclis toplantısı Kaymakam Cafer Kaymakçı başkanlığında yapıldı.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlarken, gündem maddeleri ve 2023 yılı bütçesi görüşülerek köylerimizin ihtiyaç ve talepleri için köy muhtarlarına ihtiyaç formları dağıtıldı.

Kaymakam Cafer Kaymakçı, köylerimizin içme suyu, yol ve kanalizasyon gibi öncelikli ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını belirterek toplantıya katılan muhtarlara görevlerinde kolaylıklar diledi.